القبض على امرأة تنتحل صفة (باحثة اجتماعية) في وزارة العمل

2023/06/07 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، القاء القبض على امرأة تنتحل صفة موظفة (باحثة اجتماعية)في وزارة العمل.

وقال بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على امرأة تنتحل شخصية موظفة باحثة اجتماعية في وزارة العمل تقوم بأيهام المواطنين بشمولهم بشبكة الرعاية مقابل مبالغ مالية ،حيث ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات المبالغ المالية بحوزة المرأة".

واضاف البيان، ان "قوال المتهمة دونت واعترفت صراحة عن قيامها باخذ المبالغ المالية مقابل تسهيل شمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية وتم احالتها الى الجهات المختصة".

بيان وكالة الاستخبارات اهاب بالمواطنين "الابلاغ وتقديم المعلومات عن (الخارجين عن القانون) من خلال الاتصال على الرقم الساخن ١٤٤".

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