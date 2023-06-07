النزاهـة تضبط أربعـة مسـؤولين في صحـة الديوانيـة بتهمـة التلاعب

2023/06/07 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، من ضبط (٤) مسؤولين في صحَّة مُحافظة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة التلاعب بأوامر خاصَّةٍ بتشغيل الأجراء اليوميّـين.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ "فريقاً من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط المُدير العام السابق لدائرة صحة المحافظة، ومسؤول وحدة العقود فيها، ومدير قطاع الديوانيَّة الصحي الثاني، ومسؤول الشعبة الإداريَّة في القطاع، مُبيّـنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تورُّط المضبوطين بالتلاعب بأوامر خاصَّةٍ بتشغيل الأجراء اليوميّـين.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمين أقدموا على التلاعب بالأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتشغيل الأجراء اليوميّين في دائرة صحَّة الديوانيَّة خلافاً للقانون"، لافتةً إلى أنَّ "التلاعب تمثَّل باصطناع أوامر إداريَّةٍ تتعلَّق بتشغيل (٢٤٨) أجيراً؛ لغرض شمولهم بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥ لسنة ٢٠١٩)".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت؛ استنادًا إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات؛ من أجل عرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة".

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