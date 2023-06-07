الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال للأندية المصرية

2023/06/07 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في كرة القدم "فيفبرو"، الأربعاء، بيانًا حذر فيه من الانتقال إلى الأندية المصرية، مرجعًا ذلك إلى ما وصفها بعمليات "احتيال ومصادرة جوازات سفر وتزوير".

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