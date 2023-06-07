الفساد يخطف حقوق الأجراء اليوميين في الديوانية

2023/06/07 | 20:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط...

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