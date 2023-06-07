شاركنا رأيك.. طموح متجدد لكريم بنزيما في السعودية.. هل تتوقع نجاحه مع نادي اتحاد جدة؟

2023/06/07 | 20:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن صفقة انتقال اللاعب كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة تُعد واحدة من أكبر الانتقالات شهرةً وتأثيراً في تاريخ الفريق وكرة القدم السعودية، وستعزز من مكانة مسابقة دوري "روشن" حول العالم، كما هو الحال مع كريستيانو رونالدو وغيره من اللاعبين.

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