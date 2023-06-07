شاهد بالفيديو.. الجيش الأمريكي ينفذ عملياته في العراق .. و بغداد تترقب جلسة الموازنة | الحصاد الإخباري

2023/06/07 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NYMJROUdTcs

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