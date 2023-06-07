2023/06/07 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الاربعاء، أن شركة “ايرثلنك” المزودة لخدمات الانترنت ستكون الراعي الرسمي لبطولة تحت ٢٣ عاماً المقررة في العراق.وذكر الاتحاد في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إيرثلنك” ترعى بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إيرثلنك” ترعى بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إيرثلنك” ترعى بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).