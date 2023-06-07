2023/06/07 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال منتحلة صفة “باحثة اجتماعية” بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وذكر بيان للوكالة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أنه “بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال منتحلة صفة “باحثة اجتماعية” بوزارة العمل المركز الخبري الوطني.

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