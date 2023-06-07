الكشف عن أسباب استمرار اغلاق مقار حزب بارزاني في ديالى

2023/06/07 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجع السياسي المستقل عدنان محمد، الخميس، استمرار اغلاق مقار حزب الديمقراطي الكردستاني لثلاثة أسباب.

وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه” بعد سيطرة القوات الاتحادية على جميع مدن شمال شرق ديالى ومنها خانقين وجلولاء والسعدية وغيرها اغلقت جميع مقرات حزب بارزاني لاول مرة بعد 2003 “.

واضاف،انه”رغم مرور 5 سنوات على عمليات فرض الامن الا ان اغلب مقرات بارزاني لاتزال مغلقة في مدن ديالى وغيرها لثلاثة اسباب ابرزها عدم وجود دعم شعبي قوي لعودتها بالاضافة ان هذه المقرات ارتكبت اخطاء عدة في فترة سيطرتها والخلاف مع الاتحاد الوطني”.

واشار الى ان” الواقع يدل بان عودة مقرات بارزاني قد تخلق أزمات جديدة لا يمكنها تلافيها بسهولة”.

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