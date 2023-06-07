2023/06/07 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنتقد اللاعب الدولي السابق حبيب جعفر، الأربعاء، تواجد بعض اللاعبين في قائمة المنتخب الوطني العراقي الأول.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قائمة المنتخب الوطني الأخيرة غريبة، بعض اللاعبين مغمورين ومستوياتهم غير معروفة ولا اعتقد انهم يستحقون ارتداء قميص المنتخب العراقي”.

وأضاف، أن “اللاعبين كيفن يعقوب وباشانغ عبد الله لا أحد تابع مبارياتهما مع فريقيهما في السويد والدنمارك، استغرب كيف شاهدهما المدرب خيسوس كاساس”، لافتاً إلى إن “اللاعب همام طارق لا يستحق التواجد مع المنتخب”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل معسكراً تدريبياً في إسبانيا للفترة من 12 إلى 20 حزيران الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينهم همام طارق.. دولي سابق ينتقد تواجد لاعبين في قائمة المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينهم همام طارق.. دولي سابق ينتقد تواجد لاعبين في قائمة المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).