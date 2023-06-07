2023/06/07 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الله بالخير رياضة حلم دوري المحترفين – اكرام زين العابدين لا صوت يعلو على صوت دوري المحترفين بعد الاتفاقية التي تم توقيعها الاحد الماضي مع رابطة اللاليغا الاسبانية ، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل النهوض بالكرة العراقية.البعض يعتقد ان ان العقد الموقع مع الليغا سيهم في تطور كرتنا وان منتخبنا الوطني […]

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