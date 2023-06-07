2023/06/07 | 21:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الله بالخير رياضة حلم دوري المحترفين – اكرام زين العابدين لا صوت يعلو على صوت دوري المحترفين بعد الاتفاقية التي تم توقيعها الاحد الماضي مع رابطة اللاليغا الاسبانية ، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل النهوض بالكرة العراقية.
البعض يعتقد ان ان العقد الموقع مع الليغا سيهم في تطور كرتنا وان منتخبنا الوطني […]
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البعض يعتقد ان ان العقد الموقع مع الليغا سيهم في تطور كرتنا وان منتخبنا الوطني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلم دوري المحترفين – اكرام زين العابدين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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