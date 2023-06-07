2023/06/07 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الكوري الجنوبي يستقبل رئيس إتحاد التايكواندو بغداد- الزمان بدعوة من السفارة الكورية الجنوبية ببغداد التقى رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو محمودعباس جويسونغسو السفير الكوري الجنوبي الذي بارك الفوز للإدارة الجديدة وأكد على دعمه لرياضة التايكواندو في العراق من خلال استقطاب مدربين من كوريا الجنوبية ، وتوفير المستلزمات والتجهيزات الرياضية للإتحاد ، كذلك ارسال بعض اللاعبين […]

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