2023/06/07 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد هـتلـر يعتمد الواقعية المفرطة في فنه بابل – كاظـم بهـيـّـة الفنان محمد هتلر ، احد التشكيلين الشباب ومؤسس اكاديمية كلاسك والتي تضم مجموعة من الشباب في ناحية المدحتية ـ بابل ، يستعد لإقامة معرضه الشخصي , وعنه يقول (اجهز لمعرض منذ شهور بلوحات مختلفة الاحجام انتجتها هذه الفترة ، وبنهاية هذا العام سوف يكون […]

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