2023/06/07 | 21:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماعات الموازنة .. نجدة مالية تسعف الاتفاقات السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sOMYHPb5Xzw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماعات الموازنة .. نجدة مالية تسعف الاتفاقات السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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