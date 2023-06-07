ميزة طال انتظارها.. واتساب يختبر إرسال الصور بجودة عالية

2023/06/07 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يجري تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب”، اختبارا لميزة إرسال الصور داخل التطبيق بجودة عالية HD، وهي ميزة تهدف إلى تحسين تجربة مشاركة الصور عبر التطبيق المملوك لـ”ميتا”.وبحسب ما رصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في آيفون وأندرويد، فإن هذه الميزة بدأت بالظهور بالفعل لدى بعض مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق.ووفقا للصور […]

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واتساب يختبر إرسال الصور بجودة عالية أولاً على ايرث نيوز.

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