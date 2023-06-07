تخصيص 40 ألف قطعة أرض سكنية لهذه الفئة

2023/06/07 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبد الغني، الأربعاء، تخصيص 40 ألف قطعة أرض سكنية في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة للعاملين في دوائر وشركات وزارة النفط.

وقال عبد الغني في مؤتمر صحفي، إنه تم "تخصيص 40 ألف قطعة أرض سكنية من قبل إدارة المحافظة للعاملين في دوائر وشركات الوزارة، تمتد على مساحة 8000 دونم".

وأشار إلى "حرص الحكومة والوزارة على توفير وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع النفطي، وبما يتناسب ومع يقدمونه من عطاء وعمل وإنجاز دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

وأضاف، أن "هذه المبادرة سوف لا تقتصر على محافظة البصرة فقط بل تمتد إلى المحافظات الأخرى، حيت سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تخصيص قطع أراض سكنية أخرى للعاملين في القطاع النفطي بالمحافظات المعنية".

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