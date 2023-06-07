مسؤول سعودي يتوقع موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق

2023/06/07 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، الأربعاء، إن من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق وتشغيله بنهاية عام 2025.

وأضاف الإبراهيم في حديث لصحيفة "اليوم" السعودية، أن "حفل بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع جمهورية العراق الأسبوع المقبل يمثل باكورة عمل لمدة سنوات بين الجانبين، لبلورة مشروع الربط بين دول مجلس التعاون والعراق".

وأشار إلى أن "المشروع سيزود جنوب العراق بالطاقة الكهربائية، ويعد باكورة للتعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعراق على المدى البعيد".

ولفت الإبراهيم إلى أن "إنشاء محطة الوفرة جاء لتعزيز نقطة الربط الكهربائي مع دولة الكويت، ولتكون نقطة الانطلاق للربط مع دولة العراق بشبكة قوية تخدم الدولتين".

ونوه بـ"وجود مناقشات مع الجانب العراقي لوضع رؤية للتوسع في الربط الكهربائي مع باقي المناطق في العراق، ومن الممكن أن تمتد للربط مع تركيا والوصول إلى دول أوروبا عن طريق العراق".

وأفاد بأن "المناقشات ما زالت في المراحل الأولى، إذ نركز حالياً على تنفيذ مشروع الربط الأولي، وبعد اكتمال سنعد دراسات في هذا الأمر".

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