الاطار ينهي

2023/06/07 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت الامانة العامة للاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، انهاء اجتماع مطول بالاتفاق على اقرار الموازنة يوم غد بعد الاتفاق على كافة التعديلات.

وقال الامين العام للاطار عباس العامري، في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاطار التنسيقي انهى اجتماعا هاما ومطولا له مساء اليوم"، مبينا ان "غدا سيشهد اقرار اهم موازنة مشاريع في العراق وسيلمسها المواطن الكريم مشاريعا وخدمات".

من جانب اخر اعلن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني انهم سيحضرون يوم غد الخميس جلسة الموازنة والتصويت عليها.

وشهدت الموازنة خلال الايام القليلة الماضية خلافات كبيرة بعد تعديلات اجرتها بعض الاطراف في اللجنة المالية النيابية على الفقرات الواردة من الحكومة بشأن فقرات اقليم كردستان في الموازنة، قبل ان يتم التراجع عن هذه التعديلات باتفاقات سياسية.

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