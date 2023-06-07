الإطاحة بالمتهم الرئيس في جريمة أربيل

2023/06/07 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية أسايش أربيل إلقاء القبض على المتهم الرئيس بقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة في حي سركاريز بمدينة أربيل اليوم.

وقالت الأسايش في بيان: "بعد تلقي فرقنا في مديرية الأسايش ومديرية شرطة أربيل بلاغاً عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة داخل منزلهم وهم رجل وامرأة وابنتهم، باشرت فرقنا تحقيقاتها على الفور لتحديد هوية منفذي الجريمة".

وأوضح أنه "بعد مرور فترة قصيرة، تمكنا من الكشف عن هوية المتهم الرئيس بالجريمة وهو كريم كانبي حسن ومن سكان الحي نفسه حيث لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع البيان "عقب إجراء التحقيقات الدقيقة من قبل فرق أسايش أربيل، تم التمكن من تحديد مكان اختباء المتهم، حيث ألقينا القبض عليه استناداً إلى أمر قاضي تحقيق أسايش أربيل".

والضحايا هم كل من عبداللە حمد شيخە، البالغ من العمر 66 عاماً وزوجته فهیمة مولود ڕسول (53 عاماً)، وابنتهما سانا عبدالله حمد (11 عاماً).

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