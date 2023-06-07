وزير النفط: تخصيص (40) ألف قطعة أرض للعاملين في القطاع النفطي في هذه المحافظة

2023/06/07 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المبادرة سوف لا تختصر على محافظة البصرة.

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