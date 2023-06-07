نائب بصري: المحافظة بحاجة لتخصيصات إضافية لإكمال المشاريع

2023/06/07 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني، الأربعاء، ان المحافظة بانتظار التصويت على الموازنة من اجل الحصول على تخصيصاتها واطلاق جملة من المشاريع المنتظرة، لافتا الى ان انجاز المشاريع سيحدث نقلة نوعية في المحافظة.

وقال البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البصرة تنتظر انجاز مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة والمستشفيات والبنى التحتية للاقضية والنواحي وكذلك الانبوب الناقل للمياه في منطقة حي الحسين إضافة لمشاريع المراكز الصحية”.

وأضاف ان “المحافظة تنتظر إقرار الموازنة للحصول على تخصيصاتها المالية والتي تجاوزت 3 تريليونات دينار، من اجل الشروع بالمشاريع التي تحتاجها المحافظة على الرغم من ان الكثير من مشاريعها مازالت قيد الإنجاز”.

وبين ان “البصرة تشهد حاليا مشاريع للاكساء إضافة الى بعض المشاريع في مدينة الزبير، حيث ستشهد البصرة نقلة نوعية في حال المباشرة بالمشاريع بعد إقرار الموازنة واكمال مشاريعها الأخرى التي وضعت تخصيصاتها ضمن موازنة الامن الغذائي”.

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