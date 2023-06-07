المالية النيابية: مساع لتحويل نفط الاقليم لاستخدامه محليا والحفاظ على كمية الصادرات

2023/06/07 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الأربعاء، ان اللجنة تسعى لتحويل نفط الاقليم باتجاه الاستخدام الداخلي، من اجل الحفاظ على كمية الصادرات وعدم التأثر في حال قيام تركيا بايقاف التصدير عبر اراضيها.

وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة المالية اقترحت تحويل نفط الاقليم باتجاه الاستخدام الداخلي المحلي، بدلا من التوجه نحو تصديره للخارج، خصوصا ان هناك بعض المشاكل التي حصلت مؤخرا بشأن ايقاف الصادرات باتجاه تركيا”.

واضاف ان “المطالبة بتحويل نفط الاقليم نحو الاستخدام الداخلي يأتي من اجل الحفاظ على الكميات المصدرة من النفط وكذلك الحفاظ على الكميات المنتجة في الداخل”.

وبين ان “اللجنة المالية قد عملت على تثبيت الفقرات المذكورة من اجل تضمنيها في قانون كي تكون ملزمة التطبيق بالنسبة الاقليم وكذلك المركز، اذ تعد خطوة باتجاه الحفاظ على كمية الصادرات وعدم التأثر في حال قيام تركيا بايقاف التصدير عبر اراضيها”.

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