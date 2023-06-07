روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب الأمونيا في خاركيف

2023/06/07 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، الأربعاء، تتهم فيه أوكرانيا بتفجير خط أنابيب للأمونيا في منطقة خاركيف.

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