2023/06/07 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: انتشرت في الآونة الاخيرة اوراق ورسائل صفراء تدعي ان صفحات...

ظهرت المقالة الدعوة الاسلامية: لاوجود لأية صفحات تفاعلية تثير الفتنة متبناة من قبل المالكي أو الحزب أولاً على المسلة.

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