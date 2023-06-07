2023/06/07 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي انتقاله لنادي انتر ميامي الامريكي.وقال ميسي في حوار مع صحيفة “سبورت” الاسبانية: “بعد الفوز بكأس العالم وعدم تمكني من الذهاب إلى برشلونة، كان علي الذهاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي: انا ذاهب الى انتر ميامي ولن اعود الى برشلونة المركز الخبري الوطني.

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