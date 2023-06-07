2023/06/07 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيُطلَق "أرشيف مركزي" يضم ملايين الوثائق الرقمية ويشكّل "دليلا" على الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" في العراق "خلال الأيام المقبلة"، وفق ما أفاد كبير محققي الأمم المتحدة المكلف بالملف، الأربعاء.

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