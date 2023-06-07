بطولة تايلاند الرباعية..محطة تحضيرية جديدة لمنتخب العراق لبطولة آسيا

2023/06/07 | 23:48 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي سيقابل كولومبيا وديا (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

أبدى المدير الفني للمنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، موافقته على المشاركة ببطولة كأس ملك تايلاند الدولية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن تحضيرات "أسود الرافدين" للمشاركة بنهائيات كأس آسيا، التي ستقام في قطر مطلع العام المقبل 2024.

وقال محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي الأول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، الأربعاء: "وافق كاساس على المشاركة ببطولة كأس ملك تايلاند الرباعية الدولية المقررة في سبتمبر المقبل (لم يتم تحديد المنتخبين الآخرين غير العراق وتايلاند)، كما تلقى الاتحاد العراقي دعوة من نظيره الماليزي لإقامة مباراة ودية في كوالالمبور في الثالث من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، سيتم حسم خوضها بعد رد كاساس".

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يأتي هذا، في الوقت الذي أعلن فيه المنتخب العراقي في وقت سابق، موافقته على المشاركة ببطولة الأردن الرباعية التي سيشارك فيها منتخبات الأردن وإيران وعمان، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب بنهائيات كأس آسيا بالمجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات اليابان، إندونيسيا وفيتنام.

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