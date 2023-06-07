2023/06/07 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعهد أمريكي سعودي «قوي» لإنهاء القتال في السودان الرياض- واشنطن – الزمان أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مسؤولين ووزراء خليجيين في الرياض الأربعاء، أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج، في خضمّ تغيّرات سريعة لمشهد التحالفات في الشرق الأوسط بدأ مع التقارب الأخير بين السعودية وإيران.
وقال بلينكن خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن لوزراء الخليجي:واشنطن ملتزمة بالتحالفات مع دولكم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بلينكن خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن لوزراء الخليجي:واشنطن ملتزمة بالتحالفات مع دولكم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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