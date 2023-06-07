بلينكن‭ ‬لوزراء‭ ‬الخليجي‭:‬واشنطن‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالتحالفات‭ ‬مع‭ ‬دولكم

2023/06/07 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد‭ ‬أمريكي‭ ‬سعودي‭ ‬‮«‬قوي‮»‬‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬السودان الرياض‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولين‭ ‬ووزراء‭ ‬خليجيين‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ملتزمة‭ ‬تجاه‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬تغيّرات‭ ‬سريعة‭ ‬لمشهد‭ ‬التحالفات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بدأ‭ ‬مع‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭.‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ […]

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