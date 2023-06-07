“ذكورية”‭ ‬النسوية‭ ‬السياسية

2023/06/07 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ما‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬حصة‭ ‬نسوية‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬تبلغ‭ ‬النسبة‭ ‬أربعين‭ ‬بالمائة‭ ‬او‭ ‬تنزل‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬لا‭ ‬شيء‭ ‬سيختلف،‭ ‬فلا‭ ‬تزال‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬افلاك‭ ‬الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬تدفعه‭ ‬بها‭ ‬لكسب‭ ‬شواغر‭ ‬الحصة‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬قاعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يثق‭ ‬العراقيون‭ ‬بمعطياتها‭ […]

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