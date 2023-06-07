2023/06/07 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام ما الفرق بين يكون في البرلمان حصة نسوية من تعادل خمسة وعشرين في المائة او ان تبلغ النسبة أربعين بالمائة او تنزل الى مستوى خمسة في المائة.
لا شيء سيختلف، فلا تزال المرأة» السياسية» تدور في افلاك الأحزاب التي تدفعه بها لكسب شواغر الحصة المطروحة على قاعة الانتخابات التي لم يثق العراقيون بمعطياتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ذكورية” النسوية السياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا شيء سيختلف، فلا تزال المرأة» السياسية» تدور في افلاك الأحزاب التي تدفعه بها لكسب شواغر الحصة المطروحة على قاعة الانتخابات التي لم يثق العراقيون بمعطياتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ذكورية” النسوية السياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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