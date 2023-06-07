​رئيس‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬ ليبيا‭ ‬سمحت‭ ‬بعودة‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬المصريين

2023/06/07 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرقاء‭ ‬الليبيون‭ ‬يعلنون‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬الانتخابات بوزنيقة‭ (‬المغرب‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ في‭ ‬اتفاق‭ ‬ليبي‭ ‬جديد‭ ‬يشكك‭ ‬الخبراء‭ ‬بتطبيقه،‭ ‬اعلن‭ ‬مفاوضون‭ ‬عن‭ ‬حكومتي‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬وفي‭ ‬طرابلس‭ ‬توصلهم‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬بوزنيقة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬التوقيع‭ […]

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