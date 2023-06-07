2023/06/07 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفرقاء الليبيون يعلنون من المغرب التوافق حول الانتخابات بوزنيقة (المغرب) (أ ف ب) – القاهرة- مصطفى عمارة في اتفاق ليبي جديد يشكك الخبراء بتطبيقه، اعلن مفاوضون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في انتظار التوقيع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية لـ (الزمان): ليبيا سمحت بعودة 2000 من المصريين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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