في كربلاء.. اعتقال شخصين قتلا ابن عمهما

2023/06/08 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باعتقال شخصين قتلا ابن عمهما في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكافحة اجرام كربلاء كشفت جريمة قتل خلال ساعة واحدة بعد أن قام شخصين أولاد عم المجني عليه بقتله بسبب خلاف مالي على 500 الف دينار عراقي في منطقة الزكاريط غرب كربلاء".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الشخصين"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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