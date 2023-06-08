بعد اتفاق اوبك بلس.. بوتين وبن سلمان يبحثان أسواق الطاقة

2023/06/08 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحثا خلالها تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.

وذكر بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان".

وأضاف: "تم تركيز الاهتمام بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع الواعدة المشتركة في المملكة العربية السعودية.



فضلا عن بحث مجالات الاستثمار ونقل اللوجستيات والطاقة".

ولفت الكرملين إلى أن بوتين وولي العهد السعودي ثمنا التعاون في إطار "أوبك+".

ويضخ تحالف "أوبك+" نحو 40% من الخام العالمي، وقرر تخفيض الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميا بما يمثل 3.6% من حجم الطلب العالمي.

وقرر تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الأحد الماضي بعد محادثات استمرت سبع ساعات خفضا إضافيا يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا لأهداف الإنتاج الإجمالية اعتبارا من عام 2024.

وستخفض السعودية إنتاجها بشكل كبير اعتبارا من يوليو/ تموز، بالإضافة إلى الخفض الأوسع نطاقا المتفق عليه في "أوبك+" للحد من المعروض حتى عام 2024، إذ تسعى المجموعة لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.

كان بيان مجموعة "أوبك+"، كشف أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".

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