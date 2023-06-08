مدرب الأولمبي: تحضيراتنا لغرب آسيا ليست الأمثل

2023/06/08 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خاض المنتخبُ الأولمبي ثاني وحداته التدريبيّة تحضيراً لانطلاق بطولة غرب آسيا للفترة من 12 حتى 20 حزيران في بغداد وكربلاء ، بضيافةِ ملعب جامعة بغداد.

وبشأن التحضيرات، أشار مشرفُ المنتخب الأولمبي، غانم عريبي، إلى: إن طموحَ أي منتخبٍ يستضيف البطولة سيكون التتويجَ باللقب لرسم الفرحة على محيا الجماهير العراقية، وهذا ما نسعى إليه، لاسيما أن الأولمبي يمتلك لاعبين على مستوى عال، وهم قادرون على صناعةِ الفارق في أي مناسبة.

من جانبه، أوضح المديرُ الفني للمنتخب، راضي شنيشل: إن التحضيرات لم تكن الأمثل في وقتٍ سابقٍ لعدة معطيات، من بينها استمرار الدوري وعدم تفريغ اللاعبين، ناهيك عن تباعد فترات أيام الـFIFA DAY ، ولكن مع ذلك فالجميعُ يعي تماماً أهمية بذل الجهود المضاعفة لتحقيق النتائج الأفضل.

وقال شنيشل:" فنياً بطولة غرب آسيا ستكون الخطوةَ الأولى ضمن تحضيراتِ المنتخب الأولمبيّ لتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لأولمبياد باريس ".

وأضاف: " يوم غد سنخوضُ مباراة مع نادي الكهرباء في الإطار التدريبي على أديم ملعب الشعب الدوليّ عند الساعة 7:00 مساءً، على أن تكون مغلقة إعلامياً وجماهيرياً لمنح اللاعبين دفعةً من الانسجام، لا سيما أن أغلب اللاعبين لم يسبق لهم أن خاضوا سوياً مبارياتٍ في الإطار المذكور".

واختتم مدربُ المنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، حديثه قائلاً:" نسعى جاهدين لإيصال لاعبينا للجاهزيةِ التامة على الرغم من قُصر المسافة الزمنية المتبقية على انطلاق البطولة لعكس صورةٍ ايجابيةٍ عن المنتخب الأولمبي".

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