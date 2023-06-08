2023/06/08 | 00:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GkF8nN-Ljj0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي قاسم الغراوي : تأخر إقرار الموازنة جاء بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي قاسم الغراوي : تأخر إقرار الموازنة جاء بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).