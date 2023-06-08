بهدفين أحدهما جزائري.. ويست هام يحرز لقب

2023/06/08 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز وست هام يونايتد الإنكليزي لقب النسخة الثانية من مسابقة كونفرنس ليغ الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية، الأربعاء، على ملعب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية، براغ.

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