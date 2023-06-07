ميسي يحسم وجهته المقبلة

2023/06/08 | 00:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق.

وقال الصحيفة: “ميسي سيلعب الموسم المقبل في إنتر ميامي الأمريكي، حيث اتخذ قراره بالفعل، رغم أن توقيع العقد مع النادي لا يزال معلقا”.

وأضافت الصحيفة: “ميسي تجاهل العروض المقدمة له من الهلال السعودي وبرشلونة، من أجل اللعب في الدوري الأمريكي”

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر “ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي”.

وتابع “البرغوث اتخذ القرار النهائي، وسيعلن عنه في الساعات المقبلة..



لا توجد أي فرصة لعودته إلى برشلونة رغم محاولات اللاعب لإنجاز الصفقة”.

وكتب جاستون إيدول، الصحفي الأرجنتيني بشبكة TyC Sports، على حسابه بشبكة تويتر “ميسي سيعلن قراره في الساعات المقبلة”.

وسبق أن كتب جاستون “ميسي لن يعود بشكل نهائي إلى صفوف برشلونة”.

يذكر أن ميسي تلقى عرضا خياليا من الهلال السعودي، بجانب المحاولات المستميتة من إدارة برشلونة لتعديل الوضع الاقتصادي لاستعادة البرغوث.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وأصبح لاعبا حرا في الميركاتو الصيفي.

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