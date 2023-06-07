الجيش الأمريكي ينفذ عملياته في العراق .. و بغداد تترقب جلسة الموازنة | الحصاد الإخباري

2023/06/08 | 00:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجيش الأميركي يعلن تنفيذ نحو 40 عملية ضد داعش في العراق وسوريا الشهر الماضي.ترقب شعبي لتمرير قانون الموازنة غدا الخميس..



ووزيرة المالية تلوح بالطعن في حال تغيير الفقرات التي وضعتها الحكومة.حكومة الاقليم تدعو كتل كردستان الى الوحدة والتماسك بشان الموازنة..



لا تراجع عن تطبيق بنود الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة.650 مواطنا نجفيا يقعون ضحية النصب بعد 12 عاما من دفع الأقساط بانتظام على سندات وهمية .بالتنسيق مع حكومة نينوى … سلطات كردستان تسمح بإعادة نازحي قرى العربية في المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم.بحضور محلي ودولي واسع ..



الجامعة الأميركية في السليمانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة.

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