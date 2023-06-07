2023/06/08 | 00:44 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يفجع برحيل برنارد شو العرب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفجع برحيل برنارد شو العرب | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفجع برحيل برنارد شو العرب | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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