2023/06/08 | 00:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم بدر: العراق هو تاج الحرير وطريق الحرير هو مشروع الإنقاذ الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2iWik4450dk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم بدر: العراق هو تاج الحرير وطريق الحرير هو مشروع الإنقاذ الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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