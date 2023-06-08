شاهد بالفيديو.. مؤنس: العراق مرتمي في احضان السياسة الامريكية والسفيرة

2023/06/08 | 01:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lVyBvsYv-N8

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