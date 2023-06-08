2023/06/08 | 01:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JKZFEb5o7J8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين مؤنس: اذا دخل الاطار التنسيقي في خلاف مع السوداني فسيوقع "وثيقة موته") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين مؤنس: اذا دخل الاطار التنسيقي في خلاف مع السوداني فسيوقع "وثيقة موته") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).