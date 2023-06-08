2023/06/08 | 01:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gHJjWFgF68M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الموسوي: نادي أمانة بغداد تكفل بكافة مصاريفه في نهائي دوري الدرجة الأولى بالبصرة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الموسوي: نادي أمانة بغداد تكفل بكافة مصاريفه في نهائي دوري الدرجة الأولى بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).