بوين يعيد (وست هام) إلى سكة الالقاب الانكليزية

2023/06/08 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- براغ (أ ف ب) – أعاد المهاجم جاريد بوين فريقه وست هام يونايتد الإنكليزي إلى سكة الألقاب بعدما ساهم في فوزه بلقب النسخة الثانية من مسابقة كونفرنس ليغ الأوروبية في كرة القدم، اثر تغلبه على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية الأربعاء على ملعب “فورتونا أرينا” في العاصمة التشيكية براغ.واقتنص بوين ركلة الجزاء التي […]

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