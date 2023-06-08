هل تمهد إسرائيل للاعتراف بشكل رسمي بمغربية الصحراء ؟

2023/06/08 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون طرح مراقبون ومحللون في الشؤون السياسية الدولية، تساؤلات عديدة تفيد ما أهمية تطبيع الرباط مع تل أبيب، وتبادل زيارات دبلوماسية والتوقيع على اتفاقيات الشراكة والتعاون على المستوى الاقتصادي والعسكري والأمني ، كما طرحوا سؤال آخر أساسي ، هل هناك تمهيد في القريب لاعتراف إسرائيل بشكل رسمي وعلني بمغربية الصحراء.وفي […]

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