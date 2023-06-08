الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن

2023/06/08 | 02:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة

خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة

بمجلس الأمن الدولي للفترة من الأول من

كانون الثاني 2024 حتى 31 كانون الاول 2025.

وفاز بالتصويت كل من الجزائر وغويانا و

كوريا ال

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