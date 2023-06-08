.العراق يعلن مقتل قيادي كبير في داعش

2023/06/08 | 02:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية،

الأربعاء، مقتل ما يسمى بـ"والي شمال

بغداد" لدى داعش، في عملية عسكرية، فيما

قالت قيادة عمليات بغداد إن مقتل

"الوالي" سيتسبب بمشاكل للتنظيم.

وفي بيان مقتضب قال رئيس

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