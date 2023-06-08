عواصف رعدية وأمطار تضرب العراق

2023/06/08 | 02:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية،

تفاصيل حالة الطقس في البلاد في ظل

تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية امس في

بغداد والبصرة

وكانت هيئة الأنواء الجوية نوهت في وقت

سابق اليوم، عن أمطار ليلية في أغلب

محافظ

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