كيف رد اتحاد الكرة المصري على

2023/06/08 | 02:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن "انزعاجه الشديد" من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، الذي نصح بـ"عدم التعاقد مع الأندية المصرية"

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