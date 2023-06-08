2023/06/08 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع فريق من علماء الآثار من متحف هولندي من إجراء حفريات في مقبرة سقارة الغنية في مصر، بعد أن أقام المتحف معرضا أثار إدانة من السلطات المصرية.

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