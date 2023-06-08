عمليات عسكرية جديدة للقوات الامريكية في العراق

2023/06/08 | 03:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت مجلة (تاسك اند بربس) الامريكية المعنية بالشؤون العسكرية، عن تنفيذ القوات الامريكية 21 عملية عسكرية مباشرة داخل العراق، قالت انها استهدفت تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المجلة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان "العمليات العسكرية الامريكية نفذت بأوامر مباشرة من القيادة العسكرية الوسطى للجيش الأمريكي داخل العراق، بالإضافة الى 17 عملية عسكرية في سوريا انطلق بعضها من العراق".

يشار الى ان القوات الامريكية أعلنت عام 2021 توقفا كاملا للعمليات العسكرية في العراق والالتزام بمهمة "تدريب واستشارة" للقوات العراقية حصرا، الامر الذي تنافى مع ما كشفت عنه المجلة واثبت استمرار العمليات العسكرية على الأرض رغم الإعلان الرسمي الأمريكي السابق.

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